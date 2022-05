Das Wetter: Erst freundlich, später Schauer, bis 21 Grad

Verdi kündigt Warnstreiks in der Sozialarbeit an

Berlin: Im Tarifkonflikt der Sozial- und Erziehungsberufe sind heute die Beschäftigten der Sozialarbeit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Übermorgen soll es in Kitas Warnstreiks geben, am Donnerstag folgen die Beschäftigten in der Behindertenhilfe. In Bayern sollen Aktionen in mindestens neun Städten stattfinden. Verdi führt die Verhandlungen gemeinsam mit dem Beamtenbund dbb. Mit der bundesweiten Warnstreikwoche wollen die Gewerkschaften den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber vor der dritten Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai in Potsdam erhöhen. Sie fordern für die Beschäftigten neben einer besseren Bezahlung auch attraktivere Arbeitsbedingungen - beispielsweise mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung von Erziehungsarbeit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2022 12:00 Uhr