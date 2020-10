Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken. In der zweiten Tageshälfte besonders im Süden Regen möglich. Höchstwerte 12 bis 22 Grad. In der Nacht teils Schauer, teils klar, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen überwiegend freundlich. Am Montag unbeständig mit Regenfällen; am Dienstag in Franken regnerisch, sonst freundlicher, Höchstwerte 11 bis 18.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 07:00 Uhr