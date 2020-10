Nachrichtenarchiv - 03.10.2020 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Erst noch föhnig, dann aus Westen dichte Wolken und vorübergehend Regen. Höchstwerte zwischen 12 Grad im Allgäu und 22 Grad in Niederbayern. Der deutsche Wetterdienst warnt ab 1500 Metern Höhe vor orkanartigen Böen. Der Sonntag wird trocken und schöner bei 16 Grad. Am Montag wechselhaft mit Regenschauer und Sonne bei 13 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.10.2020 06:15 Uhr