Das Wetter: Einzelne Schauer, Wind und Sonne, bis 8 Grad

Nouripour setzt auf Geschlossenheit mit grünen Ministern

Berlin: Der designierte Grünen-Chef Nouripour will sich in Zukunft eng mit den grünen Ministern in der Ampel-Regierung abstimmen. Geschlossenheit sei das Gebot, gerade in der Regierung, sagte Nouripour gestern Abend im ZDF. Es gehe nicht darum, dass die Partei jetzt irgendwie gelbe Karten verteile, sondern dass man gemeinsam zum Erfolg komme. Omid Nouripour und die Sozialpolitikerin Ricarda Lang waren gestern zum neuen Führungsduo gewählt worden. Sie sollen die Nachfolger von Baerbock und Habeck werden, die seit Dezember Minister in der Ampel-Regierung sind. Die digital abgegebenen Stimmen müssen noch formal per Briefwahl bestätigt werden. Bundeskanzler Scholz gratulierte beiden auf Twitter. Er freue sich darauf, gemeinsam am Fortschritt für Deutschland zu arbeiten, so der SPD-Politiker.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 06:00 Uhr