Das Wetter: Einzelne Schauer, Höchstwerte 3 bis 8 Grad

Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Stuttgart: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Landtagswahlen begonnen. Letzten Umfragen zufolge können der grüne Ministerpräsident Kretschmann in Stuttgart und seine Amtskollegin Dreyer von der SPD in Mainz mit einer weiteren Amtszeit rechnen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich die Masken-Affäre um Provisionszahlungen an Unions-Abgeordnete auf die Ergebnisse der CDU auswirkt. Bei starken Stimmen-Verlusten droht der Partei in Baden-Württemberg ein Verlust der Regierungsbeteiligung und in Rheinland-Pfalz ein Verharren in der Opposition. Für den neuen CDU-Chef Laschet gelten die Wahlen als erster Stimmungstest. Die Wahllokale schließen in beiden Bundesländern um 18 Uhr.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2021 14:00 Uhr