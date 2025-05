Das Wetter: Ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern bei 14 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: In Franken teils kräftiger Regen. In Alpennähe und im südlichen Niederbayern stark bewölkt. Im Laufe des Tages ein Mix aus Sonne, Wolken und Schauern bei 14 bis 20 Grad. Dabei windig und im Westen stürmische Böen. Morgen an Christi Himmelfahrt wechselnd bewölkt und vereinzelt Schauer. An den Alpen und im Südosten öfter Regen. Am Freitag nach örtlichen Schauern zunehmend sonnig. Am Samstag dann viel Sonne bei 24 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2025 06:00 Uhr