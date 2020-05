Das Wetter: Ein Mix aus Sonne und Wolken, dabei meist trocken

Nachrichtenarchiv - 03.05.2020 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag Sonne, Wolken und lebhafter Wind, in den Bergen auch einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 12 bis 17 Grad. In der Nacht nur in Alpennähe etwas Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen wie heute, aber etwas wärmer, 13 bis 19 Grad. Die weiteren Aussichten: Am Dienstag kaum noch Regenfälle, am Mittwoch überall viel Sonnenschein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.05.2020 14:30 Uhr