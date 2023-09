Das Wetter: durchwegs sonnig bei 24 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Es wird heute durchwegs sonnig bei Tageshöchswerten von 24 bis 29 Grad. Auch in den nächsten Tagen unter Hochdruckeinfluss viel Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 25 bis 29 Grad. Tiefsttemperaturen in den Nächten 16 bis 9 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 10:00 Uhr