Das Wetter: Die Nacht teils klar, teils bewölkt mit Regen

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist freundlich, im Norden mitunter mit einigen lockeren Wolkenfeldern. Die Nacht wird erst klar oder nur leicht bewölkt, später kann es besonders im Norden gebietsweise regnen. Abkühlung auf 16 bis 9 Grad. Am Wochenende wechselhaft. Vor allem morgen zeitweise Regen, dabei sehr windig. Tiefstwerte nachts 9 bis minus 2 Grad. Tageshöchstwerte morgen zwischen 16 und 22, danach kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2023 18:00 Uhr