Das Wetter: Dicht bewölkt und nachlassender Niederschlag

Das Wetter in Bayern: Am Vormittag dicht bewölkt und besonders an den Alpen Regen oder Schnee. Sonst häufig trocken und vor allem in Unter- und Mittelfranken teils sonnig. Höchstwerte 1 bis 9 Grad. In der kommenden Nacht wolkig und in den Morgenstunden an den Alpen Schnee oder Regen bei Werten um 1 Grad. Am Wochenende bleibt der Mix aus Wolken und gebietsweise Regen. Ab Montag überall wieder mehr Sonne, bei maximal 2 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 10:00 Uhr