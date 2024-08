Das Wetter: Bis zum Nachmittag sonnig und heiß

Das Wetter in Bayern: Bis zum Nachmittag sonnig und heiß - bei Werten von 29 bis 33 Grad. Später sind in den Alpen ganz vereinzelt Gewitter möglich. In der Nacht gebietsweise Regen. Die Temperaturen sinken auf Werte um 17 Grad. Die Aussichten: Morgen und übermorgen wechselhaft und regnerisch. Später in Franken freundlicher. (Am Dienstag teils sonnig, teils bewölkt und trocken. )

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 12:00 Uhr