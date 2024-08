Das Wetter: Bis zum Abend viel Sonne bei 24 bis 29 Grad.

Das Wetter in Bayern: Vielerorts länger sonnig mit höchstens lockeren Wolkenfeldern bei 24 bis maximal 29 Grad. In Franken und Schwaben lebhafter Wind. In der Nacht meistens klar, Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und in den Tagen danach weiterhin viel Sonnenschein und noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2024 15:00 Uhr