Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Die Nacht bleibt sternenklar bei 18 bis 11 Grad. Am Tag viel Sonne und Werte zwischen 27 und 35 Grad. Ähnlich hochsommerlich am Samstag. Am Sonntag dann wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern bei 23 bis 27 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 00:00 Uhr