Das Wetter: Bis Sonntag Sonne und bis 35 Grad - dann kühler

Nachrichtenarchiv - 30.07.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bis in den Abend hinein sonnig und warm. Nachts sternenklar. Es kühlt ab auf 18 bis 11 Grad. In den kommenden Tagen bis zum Sonntag sorgen Hochdruck und trockene Luft weiterhin für viel Sonnenschein. - Erst zum Sonntag hin wird es wechselhaft mit Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern. Die nächtlichen Tiefstwerte liegen zwischen 19 und 14 Grad; die Höchstwerte zunächst bei 27 bis 35, am Sonntag nur noch zwischen 23 und 26 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.07.2020 18:15 Uhr