Das Wetter: Bis Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter und sehr warm

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und Sturmböen in Teilen Oberschwabens. Auch sonst kann es heute noch regnen und gewittern. In der Nacht klart es dann immer mehr auf bei Tiefstwerten von 18 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch bleibt es bei dem Mix und es wird noch etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 16:00 Uhr