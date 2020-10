Nachrichtenarchiv - 06.10.2020 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wolken, Wind und Regen bei maximal 9 bis 15 Grad. Am Donnerstag und Freitag nachlassender Regen, besonders im Süden mitunter länger sonnig. Höchstwerte am Freitag 16 bis 19 Grad.

