Das Wetter: Bis Dienstag trocken und sehr warm

Reiserückkehrerin soll Corona in Garmisch-Partenkirchen verbreitet haben

Garmisch-Partenkirchen: Der heftige Corona-Ausbruch in der Marktgemeinde soll auf eine Frau zurückgehen, die im europäischen Ausland in Urlaub war - nicht um eine Touristin aus den Vereinigten Staaten, wie das Landratsamt vorher mitgeteilt hatte. Die 26-Jährige ist zwar US-Bürgerin, wohnt aber seit längerem in Garmisch und ist bei den dort stationierten amerikanischem Streitkräften tätig. Laut Landratsamt war sie in mehreren Lokalen unterwegs, obwohl sie Covid-19-Symptome hatte. An ihrem Arbeitsplatz wurden 23 Menschen positiv getestet. Insgesamt belief sich die Zahl der Neuinfektionen in Garmisch-Partenkirchen auf 33 an einem Tag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 54 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen, also über dem kritischen Wert von 50. In Garmisch-Partenkirchen gelten seit gestern Beschränkungen für das öffentliche Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2020 18:00 Uhr