Das Wetter: Bewölkt, zeitweise Schneefall

Nachrichtenarchiv - 10.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb. Im Norden hier und da etwas Schnee; im Süden am Nachmittag und Abend länger anhaltende Schneefälle. Höchstwerte -1 bis +2 Grad. In der Nacht lassen die Schneeschauer nach, Tiefstwerte um -3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen meist bewölkt und gebietsweise Schneeschauer. Ab Montag bleibt es weitgehend trocken. Höchstwerte -4 bis +2 Grad, Tiefstwerte -3 bis -14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2022 10:00 Uhr