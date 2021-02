Das Wetter: Bewölkt, von Norden her Schnee und Schneeregen bei um 0 Grad

Das Wetter: Am Nachmittag bewölkt, in Franken zieht von Westen Schnee und Schneeregen auf, bei Temperaturen von minus 3 bis plus 5 Grad. In der Nacht vielerorts Schnee und Schneeregen mit örtlicher Glatteisgefahr bei minus 5 bis plus 3 Grad. Die Aussichten: Teils bewölkt, teils sonnig, aber auch etwas Regen. Längerer Sonnenschein vor allem südlich der Donau. In der Nacht noch Minusgrade, am Tag 4 bis 12 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2021 15:00 Uhr