Nachrichtenarchiv - 10.01.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute bleibt es stark bewölkt, vereinzelt schneit es, vor allem in den Bergen. Höchstwerte minus ein bis plus 4 Grad. In der Nacht wenig Wetteränderung, Tiefstwerte um minus ein Grad. In den kommenden Tagen trocken, teils bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte minus vier bis plus 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2022 10:00 Uhr