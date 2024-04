Das Wetter: Bewölkt, vereinzelt Regen; Höchstwerte 8 bis 15 Grad

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und meist nur ab und zu kurze sonnige Abschnitte. In Alpennähe noch vereinzelt Regen. Höchstwerte 8 bis 15 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen und auch am Freitag und Samstag sonnig bei zunächst 15 bis 22 und am Samstag dann 20 bis 25 Grad. In den Nächten 9 bis 4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 12:00 Uhr