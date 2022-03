Das Wetter: Bewölkt, vereinzelt Regen

Bundestag entscheidet über neue Corona-Regeln

Berlin: Der Bundestag entscheidet heute über die umstrittenen Pläne der Ampel-Koalition für die künftigen Corona-Schutzregeln. Am Vormittag soll das Plenum die neue Rechtsgrundlage für Alltagsauflagen beschließen, am Mittag soll sich dann der Bundesrat in einer Sondersitzung abschließend damit befassen. Kritik am Ergebnis der gestrigen Bund-Länder-Beratungen zu Corona kommt unter anderem vom Städte- und Gemeindebund: Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte der "Rheinischen Post", es fehlten Regelungen zur Maskenpflicht in Innenräumen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.03.2022 05:00 Uhr