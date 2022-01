Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken und zeitweise Schneefall, in tiefen Lagen auch Regen. Böiger, in höheren Lagen auch stürmischer Wind bei höchstens 0 bis 4 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen stark bewölkt, einzelne Schneeschauer. Dienstag teils Sonne, teils Hochnebel. Höchstwerte minus vier bis plus vier Grad.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 09.01.2022 05:00 Uhr