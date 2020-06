Das Wetter: Bewölkt und zeitweise Regen, Höchstwerte 15 bis 21 Grad

Nachrichtenarchiv - 15.06.2020 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Bewölkt und zeitweise länger anhaltender Regen; örtlich mit Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen in den östlichen bayerischen Alpen und im Alpenvorland. Lebhafter Wind, im Süden mit starken Böen. Höchstwerte 15 bis 21 Grad. In der Nacht weiterer Regen, Tiefstwerte um 12 Grad. Die Aussichten: Weiter bewölkt und zeitweise Regen, örtlich mit Gewittern. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.06.2020 09:45 Uhr