Das Wetter: Bewölkt und zeitweise Regen bei maximal 10 bis 16 Grad

Cannabis-Legalisierung soll in zwei Schritten erfolgen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat seine überarbeiteten Pläne zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt. So soll es eine kontrollierte Abgabe an Erwachsene in sogenannten Cannabisclubs geben. Diese Clubs dürfen bis zu 500 Mitglieder haben. Wer allein Cannabis anbaut, darf bis zu drei Pflanzen besitzen. Generell soll der Besitz von 25 Gramm der Droge straffrei bleiben. Ziel sei es, die Beschaffungskriminalität zurückzudrängen, so Lauterbach. Außerdem sollen die Nutzer vor Verunreinigungen geschützt werden. In einem zweiten Schritt soll dann in Modellregionen Cannabis verkauft werden. Dieser Verkauf wird wissenschaftlich begleitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2023 12:00 Uhr