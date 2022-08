Das Wetter: Bewölkt und vor allem im Süden viel Regen

Niedersachsen genehmigt Anschlussleitung für LNG-Terminal

Hannover: Für seine Forderung, die Ostseepipeline Nord Stream 2 zu öffnen, erntet FDP-Vize Kubicki weiter Kritik. Niedersachsens SPD-Ministerpräsident Weil erklärte, er halte davon nichts. Hier klein beizugeben, wäre ein Sieg für Putin. Deutschland müsse stattdessen so schnell wie möglich unabhängig werden von Russland. Einen weiteren Schritt dazu haben die niedersächsischen Behörden jetzt gemacht. Sie genehmigten Bau und Betrieb einer Anschlussleitung für das geplante LNG-Terminal in Wilhelmshaven, über das noch in diesem Jahr Flüssig-Gas nach Deutschland gelangen soll. Kubicki hatte vorgeschlagen, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, um Gasengpässen zu begegnen. Das stieß auch in Kubickis FDP auf Unverständnis.

