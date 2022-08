Das Wetter: Bewölkt und vor allem im Süden viel Regen

Nachrichtenarchiv - 19.08.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: meist bewölkt und gebietsweise Regen, örtlich mit Gewittern. Der Wetterdienst warnt weiterhin vor Stark- beziehungsweise Dauerregen von der Oberpfalz und Niederbayern bis an die Alpen. Höchstwerte 17 bis 27 Grad. Morgen meist bewölkt mit Schauern und Gewittern, zum Abend hin von Norden her Wetterberuhigung. Sonntag und Montag soll es wieder freundlich werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2022 16:00 Uhr