Das Wetter: Bewölkt und vielerorts Schneefall bei -5 bis 0 Grad

Das Wetter in Bayern: Es schneit in weiten Teilen Bayerns. Von den Alpen über das südliche Vorland bis ins südliche Niederbayern gilt wegen großer Neuschneemengen eine amtliche Warnung vor umstürzenden Bäumen wegen hoher Schneelast. Nur in Unterfranken ist es eher trocken, am Nachmittag mit Sonne. Gegen Abend ziehen sich die Schneefälle langsam an die Alpen und in den Südosten zurück. Höchstwerte -5 bis 0 Grad. In der Nacht noch vereinzelt Schnee, später von Westen Auflockerungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 07:00 Uhr