Das Wetter: Bewölkt und vereinzelt Schauer bei 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Es ist bewölkt und windig mit vereinzelten Schauern. Zwischendurch ab und zu etwas Sonne. Höchstwerte 6 bis 10 Grad. In der Nacht an den Alpen weitere Schauer, sonst kaum noch Regen bei Tiefstwerten zwischen 4 und 0 Grad. Morgen ähnlich. Am Aschermittwoch bewölkt und gelegentlich Regen. Am Donnerstag teils länger Sonnenschein bei Tageshöchstwerten bis zu 14 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2024 14:45 Uhr