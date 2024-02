Das Wetter: Bewölkt und regnerisch bei 8 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb und vielerorts teils länger anhaltender Regen. An den Alpen ab und zu sonnig. In der Mitte und im Norden zunehmend windig. 8 bis 14 Grad. In der Nacht verbreitet Regen, Schneefallgrenze an den Alpen bei 1000 Metern. Tiefstwerte um 3 Grad. Morgen viele Wolken, vor allem an den Alpen und im Bayerischen Wald Regen, an den Alpen auch Schnee. In Unterfranken etwas Sonne. Am Samstag leicht unbeständig, im Bergland auch Schneeschauer. Höchstwerte 3 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 12:15 Uhr