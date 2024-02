Das Wetter: Bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt bis trüb, teils länger anhaltender Regen. An den Alpen ab und zu sonnig. In der Mitte und im Norden Bayerns zunehmend windig. Höchstwerte 8 bis 16 Grad. In der Nacht verbreitet Regen, Schneefallgrenze an den Alpen auf 1000 Meter sinkend. Tiefstwerte 5 bis 1 Grad. Morgen vielerorts bewölkt, von den Alpen bis zum Bayerischen Wald Regen, an den Alpen mitunter Schnee. Samstag leicht unbeständig, am Sonntag vielerorts freundlich, in Unterfranken auch Schauer. Bei 3 bis 10 Grad etwas kühler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2024 15:00 Uhr