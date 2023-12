Das Wetter: Bewölkt und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Auch am Abend und in der Nacht bewölkt und teils länger anhaltender Regen, im höheren Bergland auch Schnee. Starker bis stürmischer Wind. Im Osten Bayerns sowie an den Allgäuer Alpen wird vor ergiebigem Dauerregen gewarnt. Temperaturen zwischen 7 und 1 Grad. Morgen weitere teils länger anhaltende Regenfälle. An Heiligabend nur im Süden am Vormittag trocken mit etwas Sonne. Höchstwerte 5 bis 13 Grad, auch in den Nächten bleiben die Werte im Plusbereich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.12.2023 19:00 Uhr