Nachrichtenarchiv - 08.01.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und gebietsweise Regen. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. Bis in die Nacht wenig Änderung. Tiefsttemperaturen 6 bis 1 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Weiter zeitweise Regen, mitunter Schnee bis ins höhere Flachland. Dabei oft recht windig. In den Nächten Abkühlung auf +4 bis -1 Grad, tagsüber maximal 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 16:00 Uhr