Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise Regen bei maximal 6 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Meist stark bewölkt oder trüb und gebietsweise etwas Regen. Höchstwerte zwischen 6 und 11 Grad. In der kommenden Nacht überwiegend stark bewölkt und besonders in Schwaben und Teilen des südlichen Oberbayerns Regen bei Werten um 3 Grad. Auch morgen meist bewölkt und besonders im Süden gebietsweise regnerisch. Am Donnerstag wechselnd bewölkt und teils freundlich. Am Freitag sonnig. Tageshöchstwerte zwischen 3 und 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 06:00 Uhr