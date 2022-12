Das Wetter: bewölkt und gebietsweise Regen bei maximal 2 bis 5 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.12.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Meist bewölkt und gebietsweise Regen, Höchsttemperaturen zwischen 2 und 5 Grad. In der Nacht im Osten noch Regen oder Schnee. Werte um 0 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderung: meist bewölkt, örtlich etwas Regen oder Schnee. Nur in den Alpen und am Donnerstag auch im Bayerischen Wald teils länger sonnig. Temperaturen maximal 1 bis 5 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2022 10:00 Uhr