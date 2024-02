Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise Regen bei 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und südlich der Donau vereinzelt, sonst häufig Regen. Dabei windig mit starken Böen bei 7 bis 14 Grad. In der Nacht entlang der Donau und nördlich davon Regen, sonst weitgehend trocken. Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen von den Alpen bis ins südliche Niederbayern sonnige Abschnitte; sonst zeitweise Regen. Am Samstag freundlich und weitgehend trocken, am Sonntag meist bewölkt und Regen. Höchstwerte 9 bis 16 - am Sonntag 5 bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2024 11:45 Uhr