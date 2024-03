Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag bleibt es bewölkt, mit kurzen freundlichen Abschnitten am ehesten im Osten. Gebietsweise Regen. Höchsttemperaturen 6 bis 11 Grad. In der Nacht im Osten ab und zu klar, im Westen weiter viele Wolken und besonders in Schwaben und Teilen des südlichen Oberbayern Regen. Tiefstwerte um 3 Grad. Auch morgen meist bewölkt und besonders im Süden gebietsweise regnerisch. Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Am Freitag viel Sonnenschein. Tagsüber maximal 3 bis 13 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2024 12:00 Uhr