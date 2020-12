Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise Regen

Das Wetter in Bayern: Nachmittags bewölkt und gebietsweise Regen, der am Abend im Mittelgebirgsraum in Schnee übergeht. Sehr windig bei 6 bis 10 Grad. In der Nacht Regen, später Schnee. Tiefstwerte plus 4 bis minus 1 Grad. Die Aussichten: Morgen Regen oder Schnee und windig, am zweiten Weihnachtstag und am Sonntag teils bewölkt, teils freundlich; in Unterfranken etwas Regen oder Schnee. Höchstwerte minus 4 bis plus 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 16:00 Uhr