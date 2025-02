Das Wetter: Bewölkt und gebietsweise, örtlich gefrierender Regen; 1 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute viele Wolken, dazu gebietsweise Regen. Mancherorts gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. In Oberfranken und der Oberpfalz mitunter auch Schnee. Höchstwerte zwischen einem und acht Grad. In der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen. Im Osten zum Teil gefrierender Regen oder Schnee. Tiefstwerte bis minus zwei Grad. - Auch in den nächsten Tagen viele Wolken und mitunter Regen bei maximal acht Grad. Ab Freitag kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2025 06:00 Uhr