Das Wetter: Bewölkt und besonders an den Alpen Regen oder Schnee

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt bei maximal 1 bis 9 Grad. An den Alpen Regen oder Schnee und in Franken im Tagesverlauf vereinzelt Schauer. In der kommenden Nacht weiter wolkig und gebietsweise Regen oder Schnee bei Werten um 0 Grad. Über das Wochenende unverändert, nur in Franken zweitweise sonnig bei Höchstwerten zwischen 2 und 11 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2025 06:00 Uhr