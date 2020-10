Das Wetter: Bewölkt, später Schauer, Werte bis 17 Grad

Nachrichtenarchiv - 05.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Zunächst bewölkt, aber trocken. Ab dem späten Vormittag ziehen aus Südwesten Schauer auf, bis am Abend wird es wieder trocken mit Höchstwerten von 11 bis 17 Grad. Die Aussichten: Morgen und am Mittwoch bei ähnlichen Temperaturen wechselhaft mit Sonne und einigen Regenschauern, am Donnerstag meist trocken und sonnig. Tiefstwerte bei 10 bis 6 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2020 06:00 Uhr