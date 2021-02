Das Wetter: Bewölkt, später Regen und Schnee

Diskussion um Schulöffnungen nimmt Fahrt auf

Berlin: In der Diskussion um Schulöffnungen hat sich Bundesfamilienministerin Giffey besorgt über die Lage von Kindern und Jugendlichen gezeigt. Sie trügen die größte Last der Pandemie, sagte die SPD-Politikerin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Deshalb plädiere sie dafür, die Schulen stufenweise zu öffnen, bevor die Einschränkungen in anderen Bereichen gelockert werden. Bundesbildungsministerin Karliczek hat sich unterdessen skeptisch gezeigt, was eine flächendeckende Rückkehr zum Präsenzunterricht betrifft. Sie könne sich aber regionale Ausnahmen vorstellen, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Lehrervertretungen fordern derweil einen bundesweiten Stufenplan mit verbindlichen Kriterien für Schulöffnungen. Dieser müsse am Pandemiegeschehen und am Grad der Sicherheit für alle Beteiligten orientiert sein, sagte die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbandes, Lin-Klitzing, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 11:00 Uhr