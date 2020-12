Das Wetter: Bewölkt, später in Unterfranken Schnee

Nachrichtenarchiv - 27.12.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag immer mehr Wolken, später in Unterfranken Schnee und Regen, Höchstwerte minus 2 bis plus 3 Grad. Der deutsche Wetterdienst warnt vor Föhnsturm in den Hochlagen der Alpen. Kommende Nacht Abkühlung auf Werte zwischen plus 2 und minus 4 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt mit Schnee und Schneeregen, ab Dienstag meist trocken, im Norden bewölkt, im Süden freundlicher. Etwas milder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2020 16:00 Uhr