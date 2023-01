Das Wetter: bewölkt, regnerisch und windig

Kurzmeldung ein/ausklappen EU-Gesundheitsexperten empfehlen Testpflicht für China-Reisende

Brüssel: Der EU-Krisenreaktionsstab hat eine Testpflicht für Reisende aus China empfohlen. Das teilte die EU-Ratspräsidentschaft am Abend mit - nach einem Treffen der Gesundheitsexperten in Brüssel. Die EU-Länder werden aufgefordert, vor dem Abflug einen negativen Corona-Test vorzuschreiben. Er soll nicht älter als 48 Stunden sein. Während des Flugs sollten medizinische oder FFP2-Masken getragen werden. Bei der Ankunft in der EU werden stichprobenartige Kontrollen empfohlen und falls nötig, ein zweiter Coronatest. Die Empfehlungen sind nicht bindend. Frankreich, Italien und Spanien hatten schon vor dem Brüsseler Treffen einen Corona-Test für China-Reisende angeordnet. In der Volksrepublik breitet sich gerade eine Corona-Welle aus. Genaue Zahlen werden aber von der Regierung in Peking nicht mehr veröffentlicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.01.2023 22:15 Uhr