Das Wetter: bewölkt, regnerisch und mild

Nachrichtenarchiv - 21.12.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht regnet es vielerorts. Bis zum frühen Morgen sinken die Temperaturen auf 7 Grad in der Untermain-Region und bis zu 1 Grad örtlich in Ostbayern. In den nächsten Tagen herrscht wolkenreiches, mitunter windiges Tiefdruckwetter und es fällt besonders in Nord- und Ostbayern immer wieder Regen. An den Alpen zeigt sich ab und zu die Sonne. Die Tages-Höchstwerte liegen zwischen 7 und 15 Grad, auch in den Nächten ist es relativ mild.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2020 23:00 Uhr