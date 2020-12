Das Wetter: Bewölkt, örtlich Nebel, Tiefstwerte minus ein bis minus fünf Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht meist bewölkt, anfangs hier und dort noch etwas Schnee. Örtlich Nebel. Tiefsttemperaturen zwischen minus ein und minus fünf Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt oder trüb durch Nebel und Hochnebel. Freundliche Abschnitte am ehesten in der Nähe der Berge. Höchstwerte minus zwei bis plus sieben Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.12.2020 18:45 Uhr