Das Wetter: Bewölkt, örtlich gefrierender Regen; 1 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Viele Wolken, dazu gebietsweise Regen. Bis Mittag stellenweise Gefahr von gefrierendem Regen mit Glatteis. In Oberfranken und der Oberpfalz mitunter Schnee. Sonnige Abschnitte am ehesten im Bayerischen Wald. Höchstwerte zwischen 1 und 8 Grad. In der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen. Im Osten zum Teil gefrierender Regen, im Bayerischen Wald Schnee. Tiefstwerte bis minus 2 Grad. - Auch in den nächsten Tagen viele Wolken und mitunter Regen bei maximal 8 Grad. Tiefstwerte bis minus 4 Grad.

11.02.2025