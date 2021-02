Das Wetter: bewölkt, örtlich etwas Schnee

Nachrichtenarchiv - 09.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag ist es bewölkt, hier und dort gibt es kurze Auflockerungen. Vereinzelt fällt etwas Schnee. Die Höchstwerte liegen bei +2 bis -11 Grad. In der Nacht gebietsweise klar. Im Allgäu sowie in der Donau-Alb Region fällt etwas Schnee. Es kühlt ab auf 0 bis -16 Grad. Morgen ist es meist trüb, gebietsweise schneit es. Ab Donnerstag wird es dann trocken und freundlicher, vor allem am Freitag scheint teils länger die Sonne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 15:00 Uhr