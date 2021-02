Das Wetter: Bewölkt, örtlich etwas Schnee

Sängerin Mary Wilson von den Supremes stirbt mit 76 Jahren

Las Vegas: Die Soulsängerin Mary Wilson ist tot. Sie war Gründungsmitglied der "Supremes" und eine der erfolgreichsten US-Musikerinnen der 60er Jahre. Nach Angaben ihres Agenten starb Wilson im Alter von 76 Jahren in ihrem Zuhause in Las Vegas. Zur Todesursache gibt es keine Informationen. Die "Supremes" schafften zwischen 1964 und 1969 insgesamt zwölf Nummer-eins-Hits in den USA - fast so viele wie die Beatles. Das Trio mit Wilson und der noch berühmteren Leadsängerin Diana Ross gilt als eine der wichtigsten Formationen der US-Soulmusik. Zu ihren Hits gehörten "Where Did Our Love Go", "Stop! In the Name of Love" und "You Can't Hurry Love".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2021 13:00 Uhr