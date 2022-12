Das Wetter: Bewölkt mit Schnee und Regen

Kurzmeldung ein/ausklappen Familienministerin verteidigt Kita-Qualitätsgesetz

Berlin: Der Bund will einheitliche Standards bei der Qualität von Kitas schaffen. Das entsprechende Gesetz steht am Nachmittag zur Abstimmung im Bundestag. Der Bund will den Ländern in den kommenden zwei Jahren fast vier Milliarden Euro für den Ausbau der frühkindlichen Bildung zur Verfügung stellen. Familienministerin Paus sagte im Deutschlandfunk, Kitas seien zentral für die Entwicklung von Kindern. Dort werde das Fundament gelegt und was in der Kita nicht geschafft wird, das könne später nicht mehr aufgeholt werden. Deshalb müsse die Qualität ausgebaut werden. Das Gesetz ist eine Weiterentwicklung des sogenannten Gute-Kita-Gesetzes, das Ende des Jahres ausläuft.

